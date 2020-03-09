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09 Mart 2020, Pazartesi
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A. Demir’de

Cüneyt Dumlupınar A. Demir’de

Ligdeki Karagümrük maçı 2-2 bitince ile yollarını ayırmıştı.

Ligdeki Karagümrük maçı 2-2 bitince ile yollarını ayırmıştı. Lacivertmaviler 'ı göreve getirdi. 39 yaşındaki teknik adam son olarak Karagümrük'ü çalıştırmıştı. Takımın başında 19 maça çıkan Dumlupınar 2.11 puan ortalaması tutturmuştu. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

  1. 9.3.2020
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