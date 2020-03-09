Cüneyt Dumlupınar A. Demir’de
Ligdeki Karagümrük maçı 2-2 bitince Adana Demirspor teknik direktörü Uğur Tütüneker ile yollarını ayırmıştı.
Ligdeki Karagümrük maçı 2-2 bitince Adana Demirspor teknik direktörü Uğur Tütüneker ile yollarını ayırmıştı. Lacivertmaviler Cüneyt Dumlupınar'ı göreve getirdi. 39 yaşındaki teknik adam son olarak Karagümrük'ü çalıştırmıştı. Takımın başında 19 maça çıkan Dumlupınar 2.11 puan ortalaması tutturmuştu. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.
- 9.3.2020
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Yorum
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Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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