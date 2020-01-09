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09 Ocak 2020, Perşembe
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Son Demir Dibba!

Son Demir Dibba!

Transferin hızlı ekiplerinden Adana Demirspor, bombaları patlatmaya devam ediyor. , ekibi Shenzen FC’nin 32 yaşındaki Gambiyalı forveti ’yı kadrosuna kattı.

transferiyle dikkat çeken mavi-lacivertliler, aradığı forveti de 'de buldu. Shenzen forması giyen 32 yaşındaki Gambiyalı forvet 'yla bir araya gelen Başkan Murat Sancak, 1.5 yıllık imzayı attırdı. Sağlık kontrolünden geçen Afrikalı oyuncu, kampına katılarak çalışmalara başladı.

İSVEÇ'TE OYNADI
Daha önce ekipleri Sundsvall ve Hammarby'de oynayan Dibba, 2018'de yolunu tuttuğu Çin'de; Shenzhen ve Shanghai Shenxin'de görev yaptı. Tecrübeli oyuncu, geçen sezonu 26 maçta 5 golle tamamladı. En skorer sezonunu 2014-15'te 13 gol attığı Sundsvall'da geçiren Gambiyalı forvet, milli takımda da 5 maçta 1 kez ağları sarstı.

  1. 9.1.2020
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