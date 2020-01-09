Son Demir Dibba!

Erkan Zengin transferiyle dikkat çeken mavi-lacivertliler, aradığı forveti de Çin'de buldu. Shenzen forması giyen 32 yaşındaki Gambiyalı forvet Pa Amat Dibba'yla bir araya gelen Başkan Murat Sancak, 1.5 yıllık imzayı attırdı. Sağlık kontrolünden geçen Afrikalı oyuncu, Antalya kampına katılarak çalışmalara başladı.



İSVEÇ'TE OYNADI

Daha önce İsveç ekipleri Sundsvall ve Hammarby'de oynayan Dibba, 2018'de yolunu tuttuğu Çin'de; Shenzhen ve Shanghai Shenxin'de görev yaptı. Tecrübeli oyuncu, geçen sezonu 26 maçta 5 golle tamamladı. En skorer sezonunu 2014-15'te 13 gol attığı Sundsvall'da geçiren Gambiyalı forvet, milli takımda da 5 maçta 1 kez ağları sarstı.