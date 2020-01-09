Son Demir Dibba!
Transferin hızlı ekiplerinden Adana Demirspor, bombaları patlatmaya devam ediyor. Adana Demir, Çin ekibi Shenzen FC’nin 32 yaşındaki Gambiyalı forveti Pa Amat Dibba’yı kadrosuna kattı.
Erkan Zengin transferiyle dikkat çeken mavi-lacivertliler, aradığı forveti de Çin'de buldu. Shenzen forması giyen 32 yaşındaki Gambiyalı forvet Pa Amat Dibba'yla bir araya gelen Başkan Murat Sancak, 1.5 yıllık imzayı attırdı. Sağlık kontrolünden geçen Afrikalı oyuncu, Antalya kampına katılarak çalışmalara başladı.
İSVEÇ'TE OYNADI
Daha önce İsveç ekipleri Sundsvall ve Hammarby'de oynayan Dibba, 2018'de yolunu tuttuğu Çin'de; Shenzhen ve Shanghai Shenxin'de görev yaptı. Tecrübeli oyuncu, geçen sezonu 26 maçta 5 golle tamamladı. En skorer sezonunu 2014-15'te 13 gol attığı Sundsvall'da geçiren Gambiyalı forvet, milli takımda da 5 maçta 1 kez ağları sarstı.
- 9.1.2020
- Comolli bitiremedi Beşiktaş getiriyor!
- Galatasaray'da Sedikika’dan sonra bir bomba daha! Teklif yapıldı…
- Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Yıldız futbolcuya ciddi teklif
- Süper Lig ekiplerinden Barış Pınarı Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı!
- Yıldız futbolcudan transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmek isterim"
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
-
Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Son Demir Dibba! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.