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07 Ocak 2020, Salı
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Demirspor’da 232 bin liralık çıktı

Adana Demirspor’da 232 bin liralık borç çıktı

1. Lig ekiplerinden Demirspor’a eski futbolcuları nedeniyle 232 bin lira çıktığı ortaya çıktı. Kulüp Başkanı ise borcun kulüp hesaplarında olmadığını söyleyerek, bugün paranın yatırılacağını açıkladı.

Mavi-lacivertli ekipte 2013-2014 sezonunda forma giyen orta saha oyuncusu 39 yaşındaki , mahkeme kararıyla kulüpten 232 bin lira almaya hak kazandı. Demirspor Başkanı ise, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, federasyona yasağına girmemek için soru sorduklarında gelen cevapla borcu öğrendiklerini belirterek, "Değerli taraftarları bugün federasyona sorduk transfer yasağına girmemek için. Gelen cevap Efe İnanç diye eski bir futbolcuya mahkeme kararıyla 232 bin çıktı. Acı olan şu ki kulübün hesaplarında gözükmüyor. Bu ne iş bilmezlik, bu ne duyarsızlık" açıklamasını yaptı.

Ayrıca Başkan Sancak, paranın bugün yatırılacağını belirterek, "Nasıl bir yönetme biçimi. Yazık, çok yazık. Acaba kendi şirketleri olsa böyle mi yöneteceklerdi? Yetim malı bu, yetim hakkı bu. Tek kelimeyle yazık! Kulüpler niye bu halde anlaşılsın diye kimseye hakkı helal etmiyoruz biline. Not; o parayı da bugün yatırıyorum" dedi.

  1. 07.01.2020
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