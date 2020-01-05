Deniz imzaya kaldı
İkinci yarıya iddialı girmek isteyen Menemen, Altay’dan ayrılan 31 yaşındaki Deniz Vural’la imza aşamasına geldi.
Menemenspor, Altay'ın yollarını ayırdığı Deniz Vural'ın transferini bitiriyor. Bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki orta sahayla yapılan görüşmelerin olumlu gittiği ve transferin büyük ölçüde tamamlanacağı ifade edildi. Kariyerine Almanya'da başlayan gurbetçi futbolcu, Eskişehir, Balıkesir, Alanya, Altınordu ve Denizli'de de forma giydi. Bu sezon siyah-beyazlı ekipte 16 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan deneyimli orta saha 1 gol attı.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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