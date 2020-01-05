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05 Ocak 2020, Pazar
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Deniz imzaya kaldı

Deniz imzaya kaldı

İkinci yarıya iddialı girmek isteyen Menemen, ’dan ayrılan 31 yaşındaki ’la imza aşamasına geldi.

Menemenspor, 'ın yollarını ayırdığı 'ın transferini bitiriyor. Bonservisi elinde bulunan 31 yaşındaki orta sahayla yapılan görüşmelerin olumlu gittiği ve transferin büyük ölçüde tamamlanacağı ifade edildi. Kariyerine 'da başlayan gurbetçi futbolcu, , , Alanya, Altınordu ve 'de de forma giydi. Bu sezon siyah-beyazlı ekipte 16 lig, 1 müsabakasına çıkan deneyimli orta saha 1 gol attı.
  1. 5.1.2020
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