Ordu’da Ersel ayrıldı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Ordu’da Ersel ayrıldı

Ordu’da Ersel ayrıldı

Ordu’da Ersel ayrıldı

Altınordu, sezon başında kadrosuna kattığı 'le yollarını ayırdı. İstediği şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncunun ayrılık isteği üzerine harekete geçen yönetim, karşılıklı anlaşmayla kontratı feshetti. Ersel, bu yıl 15 maçta 1 kez ağları sarsmıştı.

Altınordu, sezon başında kadrosuna kattığı 'le yollarını ayırdı. İstediği şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncunun ayrılık isteği üzerine harekete geçen yönetim, karşılıklı anlaşmayla kontratı feshetti. Ersel, bu yıl 15 maçta 1 kez ağları sarsmıştı.

  1. 14.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ordu’da Ersel ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN