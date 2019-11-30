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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Başkanı Akgören yaralanan taraftarları ziyaret etti

Eskişehirspor Başkanı Akgören yaralanan taraftarları ziyaret etti

1. Lig ekibi 'un Kulüp Başkanı , trafik kazasında yaralanan Bursasporlu taraftarları ziyaret etti.

Ligde bugün oynanacak olan Adanaspor- maçına giden taraftarları taşıyan minibüs ile tırın sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde çarpışması sonucu 17 kişi yaralanmıştı. Siyah-kırmızılı camiadan yapılan açıklamaya göre Başkanı , kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan yeşil-beyazlı taraftarları ziyaret etti. Taraftarlardan sağlık durumları hakkında bilgi alan Başkan Akgören, Bursaspor camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

  1. 30.11.2019
  2. Güncelleme: 30.11.2019 17:29
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