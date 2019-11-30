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Juventus'tan 'satılık' kararı! 4 transfer ve Merih Demiral...
Sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan iki stoper Merih Demiral ve Rugani ile ilgili karar verildi. Milan'ın istediği iki oyuncu için tercih yapmak zorunda kalan Juventus, statejisini belirledi. Peki, Juventus kimleri, nasıl gözden çıkardı? İşte siyah beyazlılarda transferle ayrılacak 4 isim ve milli futbolcumuzu doğrudan ilgilendiren transfer gelişmesinin ayrıntıları...
30 Kasım 2019 Cumartesi 16:55
Güncelleme: 30.11.2019 16:56
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Juventus'ta ara transfer dönemi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor...
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Sezon başında Sassuolo'dan transfer edilen milli futbolcumuza, fazla forma şansı bulmamasına rağmen gelen teklifler üzerine harekete geçen Juventus'tan flaş karar...
Tuttosport'ta yer alan habere göre; Milan, Merih için yüksek fiyat isteyen Juventus'a Rugani için fiyat sordu.
Merih'e göre daha makul bir rakamla Rugani'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Milan, transferi ocak ayında bitirmek istiyor.
Siyah beyazlılar da Merih'i değil, DanieleRugani'yi satış listesine koymayı planlıyor...