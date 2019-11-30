Juventus'tan 'satılık' kararı! 4 transfer ve Merih Demiral... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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Juventus'tan 'satılık' kararı! 4 transfer ve Merih Demiral...

Sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan iki stoper Merih Demiral ve Rugani ile ilgili karar verildi. Milan'ın istediği iki oyuncu için tercih yapmak zorunda kalan Juventus, statejisini belirledi. Peki, Juventus kimleri, nasıl gözden çıkardı? İşte siyah beyazlılarda transferle ayrılacak 4 isim ve milli futbolcumuzu doğrudan ilgilendiren transfer gelişmesinin ayrıntıları...

30 Kasım 2019 Cumartesi 16:55 Güncelleme: 30.11.2019 16:56
Juventus'tan 'satılık' kararı! 4 transfer ve Merih Demiral...

Juventus'ta ara transfer dönemi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Juventus'tan 'satılık' kararı! 4 transfer ve Merih Demiral...

Sezon başında Sassuolo'dan transfer edilen milli futbolcumuza, fazla forma şansı bulmamasına rağmen gelen teklifler üzerine harekete geçen Juventus'tan flaş karar...

Juventus'tan 'satılık' kararı! 4 transfer ve Merih Demiral...

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Milan, Merih için yüksek fiyat isteyen Juventus'a Rugani için fiyat sordu.

Juventus'tan 'satılık' kararı! 4 transfer ve Merih Demiral...

Merih'e göre daha makul bir rakamla Rugani'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Milan, transferi ocak ayında bitirmek istiyor.

Juventus'tan 'satılık' kararı! 4 transfer ve Merih Demiral...

Siyah beyazlılar da Merih'i değil, Daniele Rugani'yi satış listesine koymayı planlıyor...

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