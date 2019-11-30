Juventus'tan 'satılık' kararı! 4 transfer ve Merih Demiral...

Sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan iki stoper Merih Demiral ve Rugani ile ilgili karar verildi. Milan'ın istediği iki oyuncu için tercih yapmak zorunda kalan Juventus, statejisini belirledi. Peki, Juventus kimleri, nasıl gözden çıkardı? İşte siyah beyazlılarda transferle ayrılacak 4 isim ve milli futbolcumuzu doğrudan ilgilendiren transfer gelişmesinin ayrıntıları...