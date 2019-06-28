Sarı lacivertlilerden Selçuk Şahin'e 1 yıllık sözleşme! Son dakika transfer haberleri - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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Sarı lacivertlilerden 'e 1 yıllık sözleşme! haberleri

Sarı lacivertlilerden Selçuk Şahin'e 1 yıllık sözleşme! Son dakika transfer haberleri

Spor Toto 1'inci Lig'de yönetim tartışmalarını aşmaya çalışan 'un geçen sezon ile tekrar 'e çıkma sevinci yaşadıktan sonra yollarını ayıran tecrübeli oyuncu 'e teklif götürdüğü öğrenildi. Şahin'e yapılan teklif kapsamında ise 1 yıllık sözleşme ve kaptanlık yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin 38 yaşındaki futbolcuya 1 sezonluk sözleşme ve kaptanlık teklif ettiği ileri sürüldü. Takıma ağabeylik yapması istenen Selçuk'un ise öneriye henüz cevap vermediği vurgulandı.

Hatayspor'da futbola başlayıp İstanbulspor'da yıldızı parlayan Selçuk, 2003-2015 yılları arasında tam 12 sezon Fenerbahçe formasını giyerek şampiyonluklar yaşadı. Ardından 2015-16 sezonunda önce İsviçre'nin Wil takımına geçen ve devre arasında 'ne olan deneyimli orta saha, 2017-18'de 'de Göztepe'ye geldi.

İlerlemiş yaşına rağmen performansı ve tecrübesiyle forma giydiği takımların bankolarından olan Selçuk, geçen sezon yeniden Gençlerbirliği'ne dönüp, 28 lig maçında 2 gol attı.

  1. 28.06.2019
  2. Güncelleme: 28.06.2019 11:33
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