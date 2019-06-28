Süper Lig'de yılın bombası! Gomis İstanbul'da Fenerbahçe ile... Son dakika transfer haberleri

Ve transferde çok sıcak gelişme... Yılın bombası niteliğindeki bu haber yeri yerinden oynatacak! Önümüzdeki sezon yüksek verim alınabilecek bir golcü arayışında olan sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın 33 yaşındaki eski yıldızı Bafetimbi Gomis ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar ve görüşme sonrası Comolli'nin resmi açıklaması:

28 Haziran 2019 Cuma 09:57 Güncelleme: 28.06.2019 10:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





