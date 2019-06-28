Süper Lig'de yılın bombası! Gomis İstanbul'da Fenerbahçe ile... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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Haberler Galeri Süper Lig'de yılın bombası! Gomis İstanbul'da Fenerbahçe ile... Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de yılın bombası! Gomis İstanbul'da Fenerbahçe ile... Son dakika transfer haberleri

Ve transferde çok sıcak gelişme... Yılın bombası niteliğindeki bu haber yeri yerinden oynatacak! Önümüzdeki sezon yüksek verim alınabilecek bir golcü arayışında olan sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın 33 yaşındaki eski yıldızı Bafetimbi Gomis ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar ve görüşme sonrası Comolli'nin resmi açıklaması:
28 Haziran 2019 Cuma 09:57 Güncelleme: 28.06.2019 10:10
Süper Lig'de yılın bombası! Gomis İstanbul'da Fenerbahçe ile... Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de transferde Bafetimbi Gomis bombası patladı...

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Süper Lig'de yılın bombası! Gomis İstanbul'da Fenerbahçe ile... Son dakika transfer haberleri

Yüksek verim alınabilecek bir golcüyü takıma dahil etmek isteyen sarı lacivertliler, bu doğrultuda daha önce Süper Lig'de gol krallığı yaşamış Gomis'i radarına aldı.

Süper Lig'de yılın bombası! Gomis İstanbul'da Fenerbahçe ile... Son dakika transfer haberleri

Görüşmeyi gerçekleştiren isim Damien Comolli idi...

Süper Lig'de yılın bombası! Gomis İstanbul'da Fenerbahçe ile... Son dakika transfer haberleri

İstanbul'da gerçekleştirilen görüşme sonrası Fenerbahçe'nin Fransız Sportif Direktörü Damien Comolli'den beklenen açıklama geldi.

Süper Lig'de yılın bombası! Gomis İstanbul'da Fenerbahçe ile... Son dakika transfer haberleri

Öte yandan Geçtiğimiz günlerde Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Bafetimbi Gomis İstanbul'da bir araya gelmişlerdi.

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