"Bütün maçlar bizim için aynı önemde"

Osmanlıspor'un takım kaptanı Muhammed Bayır, 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıklarını, yarın Gençlerbirliği ile oynayacakları derbi maçta da bunu sürdürmek istediklerini söyledi.

Muhammed yaptığı açıklamada, karşılaşmanın derbi maçı olmasının ötesinde takımlar arasındaki puan farkının birbirine yakın olması nedeniyle öneminin bir kat daha arttığını ifade etti.

Osmanlıspor'da 6 sezondur forma giyen Muhammed Bayır, her maça aynı ciddiyetle ve önemle hazırlandıklarını belirterek, "Takım olarak 9 maçlık güzel bir seri yakaladık. Yakaladığımız bu seride hiçbir takıma ayrı bir motivasyonla ya da özel bir çalışmayla hazırlanmadık. O yüzden bu hafta oynayacağımız Gençlerbirliği maçı için de özel bir çalışma yapmıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ligdeki tüm maçların kendileri için aynı aynı önemde olduğuna dikkati çeken Muhammed, şunları kaydetti:

"Birisine daha az ya da birisine daha fazla motive olma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Bunu en basitinden şimdiye kadar oynadığımız maçlardan görebilirsiniz. Gençlerbirliği karşılaşmasının sadece derbi maçı olduğundan değil, iki takımın puanlarının birbirine çok yakın olmasından dolayı önemi daha da artırıyor. Bu maçtan da diğer maçlarda olduğu gibi beklentimiz aynı."