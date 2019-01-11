Adana Demir, Çaykur Rize’den ayrılan Süleyman Koç’u bitirdi. 29 yaşındaki sağ kanat, Mavi Şimşekler’le 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Uzun süredir Çaykur Rizespor'lu Süleyman Koç'un peşinden koşan Adana Demir, transferde mutlu sona ulaştı. Mavi- lacivertliler, Karadeniz ekibiyle sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 29 yaşındaki sağ kanatla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'da yetişen Süleyman, 2016- 17'nin devre arasında Rizespor'a transfer olmuştu. İlk sezonunda 10 maça çıkan tecrübeli oyuncu, geçen sezon ise 31 maçta 8 gol ve 4 asistlik performansıyla mavi-yeşilli ekibin Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Öte yandan Adana Demirspor'un, Denizlispor forması giyen eski oyuncusu Burak Çalık'ı da gündemine aldığı iddia edildi. Horozlar'ın ise, 2015- 16'da mavi-lacivertli ekipte 31 maçta 13 golle göz dolduran 29 yaşındaki sol kanadın takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
Süleyman Koç Adana Demirspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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