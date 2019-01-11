Uzun süredir Çaykur Rizespor'lu Süleyman Koç'un peşinden koşan Adana Demir, transferde mutlu sona ulaştı. Mavi- lacivertliler, Karadeniz ekibiyle sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 29 yaşındaki sağ kanatla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya'da yetişen Süleyman, 2016- 17'nin devre arasında Rizespor'a transfer olmuştu. İlk sezonunda 10 maça çıkan tecrübeli oyuncu, geçen sezon ise 31 maçta 8 gol ve 4 asistlik performansıyla mavi-yeşilli ekibin Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Öte yandan Adana Demirspor'un, Denizlispor forması giyen eski oyuncusu Burak Çalık'ı da gündemine aldığı iddia edildi. Horozlar'ın ise, 2015- 16'da mavi-lacivertli ekipte 31 maçta 13 golle göz dolduran 29 yaşındaki sol kanadın takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.