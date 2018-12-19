Yücel İldiz: “2-3 nokta transfer yapmaya çalışacağız”
19 Aralık 2018, Çarşamba
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: “ nokta yapmaya çalışacağız”

Yücel İldiz: “2-3 nokta transfer yapmaya çalışacağız”

Denizlispor Teknik Direktörü , devre arasındaki dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, “ ciddi nokta transfer yapmaya çalışacağız. Tabi bu konuda da 2-3 arkadaşımız ile yollarımız ayrılabilir ve bu gayet doğaldır” dedi.

Denizlispor, 1. Lig'in ilk yarısının kapanış maçında 21 Aralık Cuma günü İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Denizlispor Teknik Direktörü , devre arasında açılacak dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Transferler konusunda kulüp yönetimi ile hemfikir olduklarını ifade eden İldiz, "Kadro konusunda daha öncede söylemiştim genel olarak bu kadro ile lig sonuna kadar gideceğiz. Bu kadro içerisinde takviye yapmak istediğimiz net bir şekilde, hatta sayı da verebilirim. Bizim sadece nokta transferlere ihtiyacımız var ve bu konuda da yönetim kurulu ile hemfikiriz. Genel olarak kamuoyuyla da hem fikiriz, belki 3 olur, 4 olur, giden gelen bir sirkülasyon olur ama çok anormal bir değişiklik söz konusu olmaz ana kadroda. Tabii idari konuları ben çok bilmiyorum ama sonuç olarak transfer konusunda bütün hazırlığımız tamam. Ama biliyorsunuz kulüplerde her şey idare ile kaydedilir. İdarenin vereceği olanaklar çerçevesinde bizim her şeyimiz hazır" diye konuştu.

İldiz, 'Hangi mevkilere transfer söz konusu?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

  1. 19.12.2018 09:56
  2. Güncelleme: 19.12.2018 10:10
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