FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist Al Ain oldu – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Kulüpler 'nda ilk finalist oldu

<a href="/index/fifa?id=5b260483-9ae4-4642-9f34-3d3114e5dd2f" class="" rel="tag">FIFA</a> Kulüpler <a href="/index/dunya-kupasi?id=e71b1c0f-488d-484f-86b7-43d97c5dc1c6" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a>'nda ilk finalist <a href="/index/al-ain?id=f6835398-21d8-49ea-a434-a1e34a842748" class="" rel="tag">Al Ain</a> oldu

'nde (BAE) düzenlenen Kulüpler 'nın yarı final karşılaşmasında Al-Ain, 'i normal süresi 2-2 biten mücadelede penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup etti ve finale yükseldi.

'nde (BAE) düzenlenen Kulüpler 'nın yarı final karşılaşmasında Al-Ain, 'i normal süresi 2-2 biten mücadelede penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup etti ve finale yükseldi.

Javier Pinola'nın 3'üncü dakikasında kendi kalesine attığı golle karşında öne geçen , Rafael Santos'un 11'inci ve 16'ncı dakikada attığı gollerle geriye düştü. 51'inci dakikada Caio'nun golüyle beraberliği yakaladı ve maçın normal süresi 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Uzatmaya giden mücadelede gol sesi çıkmayınca karşılaşmada penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarını 5-4'lük skorla kazanan Al Ain ile finalist oldu. Yarın TSİ 19.30'da oynanacak Kashima Antlers-Real Madrid mücadelesinin tur atlayan ekibi finalde Al Ain ile kupa mücadelesi verecek.

  1. 18.12.2018 22:56
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