Gençlerbirliği, deplasmanda Boluspor'u 1-0 yendi
Spor Toto 1. Lig 10. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, deplasmanda Boluspor'u 1-0 yendi.
Haftanın kritik maçında lider Gençlerbirliği'ni ağırlayan Boluspor, seyircisi önünde büyük bir fırsatı tepti. Stephane Sessegnon'un golüne engel olamayan Yarenler, bu gole karşılık veremeyince zirve yarışında önemli bir yara almış oldu: 0-1.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ata Yıldırım, Deniz Caner Özaral
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Melih Okutan, Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan (Dk. 70 Etoundi), Dimov, Guido Koçer (Dk. 80 Burak Asan), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 70 Sebaihi), Ümit Kurt
Gençlerbiliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 89 Arnason), Sessegnon, Luccas Claro, Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Jailton (Dk 79 Matei), Bekir Yılmaz (Dk. 66 Deniz Yılmaz)
Gol: Dk. 60 Sessegnon (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 56 Ahmet İshak Özek, Dk. 72 Yıldırım Mert Çetin, Dk. 78 Deniz Yılmaz (Gençlerbilirği), Dk. 59 Uğur Akdemir (Boluspor)
- 27.10.2018 21:48
- Güncelleme: 27.10.2018 22:51
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
Gençlerbirliği, deplasmanda Boluspor'u 1-0 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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