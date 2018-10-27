Haftanın kritik maçında lider Gençlerbirliği'ni ağırlayan Boluspor, seyircisi önünde büyük bir fırsatı tepti. Stephane Sessegnon'un golüne engel olamayan Yarenler, bu gole karşılık veremeyince zirve yarışında önemli bir yara almış oldu: 0-1.



Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ata Yıldırım, Deniz Caner Özaral

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Melih Okutan, Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan (Dk. 70 Etoundi), Dimov, Guido Koçer (Dk. 80 Burak Asan), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 70 Sebaihi), Ümit Kurt

Gençlerbiliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 89 Arnason), Sessegnon, Luccas Claro, Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Jailton (Dk 79 Matei), Bekir Yılmaz (Dk. 66 Deniz Yılmaz)

Gol: Dk. 60 Sessegnon (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 56 Ahmet İshak Özek, Dk. 72 Yıldırım Mert Çetin, Dk. 78 Deniz Yılmaz (Gençlerbilirği), Dk. 59 Uğur Akdemir (Boluspor)