Gençlerbirliği, deplasmanda Boluspor'u 1-0 yendi – Fotomaç – 27 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    , deplasmanda 'u 1-0 yendi

    Gençlerbirliği, deplasmanda Boluspor'u 1-0 yendi

    1. Lig 10. hafta karşılaşmasında , deplasmanda 'u 1-0 yendi.

    Haftanın kritik maçında lider 'ni ağırlayan , seyircisi önünde büyük bir fırsatı tepti. Stephane Sessegnon'un golüne engel olamayan Yarenler, bu gole karşılık veremeyince zirve yarışında önemli bir yara almış oldu: 0-1.

    Stat: Bolu Atatürk

    Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ata Yıldırım, Deniz Caner Özaral

    Boluspor: Gökhan Değirmenci, Melih Okutan, Akabueze, İshak Çakmak, , Ufuk Budak, Özgür Can Özcan (Dk. 70 Etoundi), Dimov, Guido Koçer (Dk. 80 Burak Asan), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 70 Sebaihi), Ümit Kurt

    Gençlerbiliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım , Yasin Pehlivan, (Dk. 89 Arnason), Sessegnon, Luccas Claro, , Alper Uludağ, Jailton (Dk 79 Matei), (Dk. 66 )

    Gol: Dk. 60 Sessegnon (Gençlerbirliği)

    Sarı kartlar: Dk. 56 Ahmet İshak Özek, Dk. 72 Yıldırım Mert Çetin, Dk. 78 Deniz Yılmaz (Gençlerbilirği), Dk. 59 Uğur Akdemir (Boluspor)

    1. 27.10.2018 21:48
    2. Güncelleme: 27.10.2018 22:51
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