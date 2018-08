"Orkan, Demir olabilir"

Kadrosuna birçok yıldız ismi katan Adana Demirspor 'da, Orkan Çınar harekatı sürüyor. Beşiktaş 'ta forma giyen 23 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiklerini doğrulayan Sportif Direktör Tanju Çolak , "Orkan transfer listemizde var ve başkanlar görüştü. Her an her şey olabilir. Ama transfer işi hemen olmuyor" ifadelerini kullandı.