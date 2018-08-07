"Orkan, Demir olabilir" – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    "Orkan, Demir olabilir"

    "Orkan, Demir olabilir"

    , genç yetenekle ilgilendiklerini doğruladı.

    Kadrosuna birçok yıldız ismi katan 'da, harekatı sürüyor. 'ta forma giyen 23 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiklerini doğrulayan Sportif Direktör , "Orkan listemizde var ve başkanlar görüştü. Her an her şey olabilir. Ama transfer işi hemen olmuyor" ifadelerini kullandı.
    1. 7.8.2018
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