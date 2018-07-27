Alican Fethiye’de – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Alican Fethiye’de

    Alican Fethiye’de

    geçen sezon K.Karabük’te forma giyen orta saha oyuncusu ’ı transfer etti

    2'nci Lig temsilcisi , geçen sezon K. forması giyen eski orta saha oyuncusu 'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2012-13 sezonunda Fethiyespor'da 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan Alican, yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Yeniden şampiyonluk mücadelesi vereceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. 28 yaşındaki oyuncu daha önce G.Birliği, Keçiörengücü, Bugsaş, , , Giresun, Ş.Urfa, Demirve 'da da oynadı.
    1. 27.7.2018
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