Hatayspor Faruk Öcal ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Hatayspor ile yollarını ayırdı

    Hatayspor Faruk Öcal ile yollarını ayırdı

    1. Lig takımlarından Hatayspor'un geçen sezon devre arasında Kastamonuspor 1966 takımından ettiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Hatayspor'dan ayrıldı.

    Ayrılığı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyuran , "Hataysporla olan sözleşmemi karşılıklı olarak sonlandırmış bulunmaktayım. Bundan sonraki sezonlarda Hatayspor'a başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

    Yarım sezon kaldığı Hatayspor'da Oğuz ve Yılmaz'ın arkasında kalan ve çok az forma şansı bulan Faruk Öcal büyük beklentilerle olduğu Hatayspor'da beklentileri karşılayamadı.

    Oğuz Kocabal, Gökhan Sazdağı ve Volkan Altınsoy'un ardından Faruk ile yollarını ayıran 4. futbolcu oldu.
    1. 5.7.2018 10:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hatayspor Faruk Öcal ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN