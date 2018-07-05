Hatayspor Faruk Öcal ile yollarını ayırdı
TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'un geçen sezon devre arasında Kastamonuspor 1966 takımından transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Faruk Öcal Hatayspor'dan ayrıldı.
Yarım sezon kaldığı Hatayspor'da Oğuz ve Yılmaz'ın arkasında kalan ve çok az forma şansı bulan Faruk Öcal büyük beklentilerle transfer olduğu Hatayspor'da beklentileri karşılayamadı.
Oğuz Kocabal, Gökhan Sazdağı ve Volkan Altınsoy'un ardından Faruk Öcal Hatayspor ile yollarını ayıran 4. futbolcu oldu.
- 5.7.2018 10:30
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Toplam 3
Yorum
Yasama Gönderin ya da bir yıl tesislere almayıp antrenmana katılmadığı için cezasını kesilsin.
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Olimpik Atıcılık
Toplam 5
Yorum
orhan 152 466 ))) rekor
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Akhisarspor'da Rodallega ısrarı! Trabzon'dan haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı 1,5 EURO MUSTAFA YUMLU ...okey
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