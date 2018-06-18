Samsun tek yürek

Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor'da hareketli günler yaşanıyor. Kırmızı-beyazlılar, genel menajerlik görevine Ali Reşat Çağan'ı getirdi. Çağan'ın imza töreninde konuşan başkan İsmail Uyanık da gelecek için umut dolu açıklamalar yaptı. İşte Uyanık'ın öne çıkan sözleri:



İDDİALI SÖZLER

Samsunspor'un şirketleşme süreci kısa içerisinde tamamlanacak. Sportif yapılanmamızla ilgili gecikme yok. Zaten borçları ödüyoruz. Teknik direktör ve transfer çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla spor adamından oluşan yönetimimiz var. Tüm şehri kucaklayacak bir yapıyı oluşturacağız. Transferde beklentilerin de farkındayız."