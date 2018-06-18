Samsun tek yürek – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    tek yürek

    Samsun tek yürek

    ekibinde genel menajerliğe getirildi. Başkan , “Yeni yapı tüm şehri kucaklayacak” dedi

    Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan 'da hareketli günler yaşanıyor. Kırmızı-beyazlılar, genel menajerlik görevine 'ı getirdi. Çağan'ın imza töreninde konuşan başkan da gelecek için umut dolu açıklamalar yaptı. İşte Uyanık'ın öne çıkan sözleri:

    İDDİALI SÖZLER
    Samsunspor'un şirketleşme süreci kısa içerisinde tamamlanacak. Sportif yapılanmamızla ilgili gecikme yok. Zaten borçları ödüyoruz. Teknik direktör ve çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla spor adamından oluşan yönetimimiz var. Tüm şehri kucaklayacak bir yapıyı oluşturacağız. Transferde beklentilerin de farkındayız."

    1. 18.6.2018
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