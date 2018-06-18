Samsun tek yürek
Karadeniz ekibinde genel menajerliğe Ali Reşat Çağan getirildi. Başkan İsmail Uyanık, “Yeni yapı tüm şehri kucaklayacak” dedi
Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor'da hareketli günler yaşanıyor. Kırmızı-beyazlılar, genel menajerlik görevine Ali Reşat Çağan'ı getirdi. Çağan'ın imza töreninde konuşan başkan İsmail Uyanık da gelecek için umut dolu açıklamalar yaptı. İşte Uyanık'ın öne çıkan sözleri:
İDDİALI SÖZLER
Samsunspor'un şirketleşme süreci kısa içerisinde tamamlanacak. Sportif yapılanmamızla ilgili gecikme yok. Zaten borçları ödüyoruz. Teknik direktör ve transfer çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla spor adamından oluşan yönetimimiz var. Tüm şehri kucaklayacak bir yapıyı oluşturacağız. Transferde beklentilerin de farkındayız."
- 18.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
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