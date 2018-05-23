Kupa canavarı Altınordu – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Kupa canavarı Altınordu

    Kupa canavarı Altınordu

    Elit U17 ve U19 1. Ligi’nde çifte şampiyonluk kazanan Altınordu, iki yaş kategorisinde Süper Kupa’yı da müzesine getirerek sezonu dört kupayla noktaladı.

    Spor Toto Elit 1. Lig U19 ve U17'de rekorlar kırarak şampiyon olan Altınordu, her iki yaş kategorisinde Süper Kupa'yı da kazanarak sezonu 4 kupayla noktaladı.

    Altınordu, ilk kupasını Elit U19 1. Ligi'nde 93 puanla kazandı. 34 maçta 30 galibiyet alan, sezon boyunca 158 kez gol sevinci yaşayan gençler, en yakın rakipleri Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un 25 puan önünde haftalar önce şampiyonluğunu ilan etti. İkinci kupa ise U17'lerden geldi. Ağabeyleri gibi sezonu 30 galibiyetle noktalayan gençler, en yakın rakipleri Boluspor'un tam 19 puan önünde şampiyonluk ipini göğüsleyerek Altınordu'ya sezonun ikinci kupasını kazandırdı.

    Altınordu'nun iki takımı aldıkları bu sonuçlarla Süper Kupa Finali oynamaya da hak kazandılar. U19 takımı, Elit U19 şampiyonu Bursaspor ile karşılaştı ve rakibini 2-1'lik skorla geçerek üçüncü kupayı 'e getirdi. Son olarak ise U17 takımı sahneye çıktı ve Elit U17 Süper Lig şampiyonu ile oynadığı Süper Kupa finalinden 1-0 galip ayrılarak dördüncü ve son kupayı getirdi. Böylelikle iki takım, sezonu toplam dört kupayla bitirmiş oldu. Altınordu U19 Takımı, önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa Gençlik Ligi'nde temsil edecek.

    1. 23.5.2018 11:45
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