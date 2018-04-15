Eskişehirspor gol yağdırdı
Spor Toto 1. Lig'de Eskişehirspor, Samsunspor'u 5-0 yendi.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Bilal Aziz'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Furkan topu son anda kornere çeldi.
16. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun sol kanattan getirip ceza sahası içinden şutunu çekti ancak kaleci bu pozisyonda gole izin vermedi.
17. dakikada sol kanattan gelişen atakta Hasan Ayaroğlu'nun pasında ceza sahası dışından sert vuran Hasan Hüseyin'in topu direkten döndü. Ceza sahası içinde bomboş kalan Bruno, dönen topu ağlarla buluşturdu. 1-0
28. dakikada sol kanattan Bilal Aziz'in ortasında topla buluşan Hasan Hüseyin'in şutu kalecinin elleri arasından ağlarla buluştu. 2-0
31. dakikada orta alan mücadelesinde rakibine tehlikeli harekette bulunan Çağrı Ortaya, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
41. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda, kalecinin müdahale ettiği top direğe çarparak ağlarla buluştu. 3-0
45. dakikada Eskişehirspor'un sağ kanattan atağında, Kaan Kanak'ın ceza sahası ön çaprazında yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
69. dakikada Bruno Mezenga'nın uzaktan sert şutu, kaleci Furkan'dan döndü. Ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu, maçın sonucunu belirleyen golü attı. 5-0
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:07
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Aykut Kocaman: "Artık gına geldi"
Toplam 4
Yorum
meric benim diyecem allah bütün türkiyeye akil fikir versin. iyi bir gölcüyle gol atarsin. iyi bir defansla kupa kazanirsin.
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Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?
Toplam 3
Yorum
nnn valbuena neden yedek.
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Sümer işbaşında
Toplam 1
Yorum
kenan Hocam bize öyle bir hoca lazımki, futbolla yatıp kalkan, düşünüp yeni sistemler üretebilecek biri olmalıki, Trabzonsporu taşıyabilsin.
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