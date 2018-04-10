Manisaspor'da Budak kararlı
1. Lig'den 2. Lig'e düşmesi kesinleşen, borçları nedeniyle uçurumun kenarında olan Grandmedical Manisaspor'da şubat ayında başkanlığa seçildikten sonra 6 yöneticisinin istifa ettiği Gökay Budak, uyuyan devi uyandırmak istediğini söyledi.
Göreve talip olduktan sonra mali sorunlara çözüm bulamadığı için istifaya davet edilen Budak, kentteki bir yerel kanala yaptığı açıklamada, "Ben olmasaydım ya eski yönetim devam edecekti ya da reklam peşinde koşan, bir kere de olsa gazetede haberlere çıkmak isteyen bir şizofren kesim olacaktı. Çok paralı birileri geldi de illa başkan olacağım diye tutturmadım. Son zamana kadar bekledim. Uyuyan devi uyandırmak istiyoruz. Götürebildiğim yere kadar götürmeye çalışacağım. Manisaspor'u kurtaracağına inandığım birileri gelirse bırakırım. Büyüklerimiz bir babayiğit arıyorsa o da benim" dedi.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 14:25
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Gol patlaması
Toplam 2
Yorum
aslan beşiktaş ve akhisar maçlarında fb defansif oynadı gel at dedi golleri yedi.gitti 6 puan atak oynasaydı 6 puanı daha olacaktı.fiyasko
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Cevad Prekazi'den Belhanda'ya ağır eleştiri!
Toplam 1
Yorum
N0_Name Ben de Emre'yi severim fakat Emre de çok çalışmadı Gs'de oynamak için yoksa şimdi bu takımda Belhanda'nın yerine oynayabilirdi.
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Alvaro Negredo'nun hayali 35, attığı 5!
Toplam 7
Yorum
bjk advers Çok bilmiş Sayın Fikret Ormanın işi bu Negredoyu alma işi O aldı özel seyirciside kendisi olur ve seyredip seyredip kendisi ile gurur duyar
Manisaspor'da Budak kararlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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