Elazığspor, Sürmeli'ye emanet
Elazığspor'da Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Muammer Sürmeli ile yola devam edileceği bildirildi.
Sürmeli, daha öncede Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın görevden ayrılmasının ardından ligin ilk yarısında Gaziantepspor maçında takımın başında sahaya çıkmış, 2-0 kazanmıştı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 12:11
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Alvaro Negredo'nun hayali 35, attığı 5!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ SIRTI RAKİP KALEYE DÖNÜK FORVET OLMAZ ! KORNER KULLANILIRKEN HAREKETSİZ DURAN FORVET OLMAZ ! SÜREKLİ PAS DÜŞÜNEN FORVET OLMAZ ! GÖNDERİN !
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Alvaro Negredo'nun hayali 35, attığı 5!
Toplam 3
Yorum
BJK'li Negredo oyuna sonradan girince etkili oluyor.. Herkes'e inat Larin ile baslayip sonradan Negredoyu alarak bi denemek lazim Laz inatli hoca !
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Galatasaray taraftarından Arda Turan tezahüratı!
Toplam 5
Yorum
ARDA TURAN ADAMDIR GS tarftarı kötü tezahurattan medet umuyo..arda size para kazandrdı gitti..geri aldınızda gelmedi mi..adamın ülkesine dönmesi suçmu.GS YENİL
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