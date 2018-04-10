Elazığspor, Sürmeli'ye emanet – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    , Sürmeli'ye emanet

    <a href="/index/elazigspor?id=f718dd61-bd2f-463c-98f1-b458f622927c" class="" rel="tag">Elazığspor</a>, Sürmeli'ye emanet

    'da ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör ile yola devam edileceği bildirildi.

    1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı ile yolların ayrılmasının ardından kalan 4 haftalık süreçte yardımcı antrenör ile yola devam edileceği belirtildi. Kulüp Başkanı , kalan 4 haftalık süreçte yeni bir hocayla yola devam etmeyi düşünmediklerini takımı Elazığlı yardımcı antrenör 'ye emanet edeceklerini söyledi.

    Sürmeli, daha öncede Mehmet Altıparmak'ın görevden ayrılmasının ardından ligin ilk yarısında Gaziantepspor maçında takımın başında sahaya çıkmış, 2-0 kazanmıştı.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:11
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