Altınordulu Erce'den davet – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Altınordulu Erce'den davet

    Altınordulu Erce'den davet

    1'inci Lig'de deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'la 0-0 berabere kalarak 49 puanla 5'inci sıraya gerileyen Altınordu'da kaleci Erce Kardeşler, hafta sonu iç sahada oynayacakları Ümraniyespor maçında tribünlerin dolmasını istedi.

    Ligde 53 puanla 2'nci basamakta yer alan Ümraniyespor'la sezonun en kritik randevularından birine çıkacaklarını ifade eden genç file bekçi, "Bütün taraftarlarını yanımızda görmek istiyoruz. Bu karşılaşma hedefimize ulaşmak için çok önemli" dedi.

    Ümraniyespor'u mağlup etmeleri halinde 'in hayal olmayacağını dile getiren Erce, "İlk 2 sıra ile aramızda sadece 4 puan fark var. Tüm kenetlenmeli. Pazar günü saat 18.00'de herkesi Bornova Stadı'na bekliyoruz. Buraya kadar geldik, artık havaya girmeye ihtiyacımız var, tribünler dolsun" diye konuştu.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:14
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