Altınordulu Erce'den davet
Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'la 0-0 berabere kalarak 49 puanla 5'inci sıraya gerileyen Altınordu'da kaleci Erce Kardeşler, hafta sonu iç sahada oynayacakları Ümraniyespor maçında tribünlerin dolmasını istedi.
Ligde 53 puanla 2'nci basamakta yer alan Ümraniyespor'la sezonun en kritik randevularından birine çıkacaklarını ifade eden genç file bekçi, "Bütün İzmir taraftarlarını yanımızda görmek istiyoruz. Bu karşılaşma Süper Lig hedefimize ulaşmak için çok önemli" dedi.
Ümraniyespor'u mağlup etmeleri halinde Süper Lig'in hayal olmayacağını dile getiren Erce, "İlk 2 sıra ile aramızda sadece 4 puan fark var. Tüm İzmir kenetlenmeli. Pazar günü saat 18.00'de herkesi Bornova Stadı'na bekliyoruz. Buraya kadar geldik, artık havaya girmeye ihtiyacımız var, tribünler dolsun" diye konuştu.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 14:14
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Toplam 3
Yorum
rıza süper bir oyuncu mükemmel olur beşiktaşımıza yakışır.
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Toplam 1
Yorum
umut uncu Bence 3 yıllık sözleşme az bile Erol hoca ile çok uzun vadeli bir sözleşme yapılıp takım eti ve kemiği ile Erol hocaya teslim edilmeli.
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G.Saraylı yıldız imzayı attı!
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GS 1 SENE 2,95 M. 2 SENE 1750 DEN 3,5 M . BENCEDE ZATEN 33-34 YAŞ OLMUŞ. BENCE 2 SENE 1,25 M.-1,50 M. MAAŞ 5 BİN EU MAÇ BAŞI/FEDAKARLIK OLUR
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