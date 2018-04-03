Altınordulu Erce'den davet

Ligde 53 puanla 2'nci basamakta yer alan Ümraniyespor'la sezonun en kritik randevularından birine çıkacaklarını ifade eden genç file bekçi, "Bütün İzmir taraftarlarını yanımızda görmek istiyoruz. Bu karşılaşma Süper Lig hedefimize ulaşmak için çok önemli" dedi.



Ümraniyespor'u mağlup etmeleri halinde Süper Lig'in hayal olmayacağını dile getiren Erce, "İlk 2 sıra ile aramızda sadece 4 puan fark var. Tüm İzmir kenetlenmeli. Pazar günü saat 18.00'de herkesi Bornova Stadı'na bekliyoruz. Buraya kadar geldik, artık havaya girmeye ihtiyacımız var, tribünler dolsun" diye konuştu.

