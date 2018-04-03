Alex'ten Altınordu'ya övgü
Altınordu'nun gelecekte meyvelerini yiyeceği çok önemli projelere imza attığını söyleyen Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Alex De Souza, "Altınordu'ya kurdukları felsefeden, projeden dolayı teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan Alex, "Türkiye'ye gelmeden önce Altınordu Kulübü hakkında fikrim vardı. Galatasaray maçı için buraya geldiğimde kendileriyle oturduğumuzda biraz daha tanıma ve mutlu olma fırsatına eriştim. Altınordu'ya kurdukları felsefeden, projeden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Gelecekte meyvelerinizi alacağınız projeye gönül vermek kolay değildir" şeklinde konuştu.
Brezliyalı oyuncu, oğlu Felipe'nin de futbol aşığı bir çocuk olduğunu sözlerine ekleyerek, şunları söyledi:
"Felipe futbola ve futbol topuna aşık bir çocuk. İlerleyen zamanlarda onu hep futbol oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Profesyonel futbolcu olur mu hayat onu nasıl yönlendirir bilmiyorum ama onu futbol topuyla göreceğimiz kesin."
Altınordu Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge ise bu organizasyonu 5. kez düzenlendikleri için mutlu olduklarını ve her zaman bu toprakların çocuklarına güvenmeye devam edeceklerini belirtti.
Petrol Ofisi Yönetici Ortağı Mehmet Abbasoğlu da Altınordu ile kar amacı gütmeyen bir yol arkadaşlığı içinde bulunduklarını dile getirdi.
Bu yıl 5.'si düzenlenecek ve 21 ülkeden 56 takımın katılacağı turnuvada, 10'u Süper Lig ekiplerinden olmak üzere toplam 22 kulübün 12 yaş altı takımları Türkiye'yi temsil edecek. 12 Yaş Altı İzmir Kupası'nın açılış töreni 6 Nisan Cuma günü yapılacak.
Alex, konuşmasının ardından Altınordu Kulübü'nün altyapısında oynayan 4 genç futbolcunun sorularını yanıtladı.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 13:14
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Malatya’da Bulut harekatı
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Yorum
umut uncu Bence 3 yıllık sözleşme az bile Erol hoca ile çok uzun vadeli bir sözleşme yapılıp takım eti ve kemiği ile Erol hocaya teslim edilmeli.
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G.Saraylı yıldız imzayı attı!
Toplam 7
Yorum
GS 1 SENE 2,95 M. 2 SENE 1750 DEN 3,5 M . BENCEDE ZATEN 33-34 YAŞ OLMUŞ. BENCE 2 SENE 1,25 M.-1,50 M. MAAŞ 5 BİN EU MAÇ BAŞI/FEDAKARLIK OLUR
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Yacine Brahimi operasyonu
Toplam 2
Yorum
ruhi nokta transfer olur modern 10 numara geriye koşar oyun kurar şut atar . 28 yaşında dinamik ve güçlü bir oyuncu
Alex'ten Altınordu'ya övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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