Gazişehir süper olacak – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Gazişehir süper olacak

    Gazişehir süper olacak

    'in teknik direktörü , tüm konsantrasyonlarının 'e çıkmaya yönelik olduğunu söyledi.

    'in teknik direktörü , tüm konsantrasyonlarının 'e çıkmaya yönelik olduğunu söyledi. "Kalan haftalarda en az hata yapan takım başarılı olacak" diyen Sözeri, "Yakaladığımız ritmi sürdürürsek hedefimize ulaşırız Pazartesi Demirspor'u konuk edeceğiz. Sahamızdaki her maçı kazanmalıyız. Bunun için de taraftar desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:58
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