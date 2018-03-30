Erzurumspor, hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig’de 29. Hafta da Ümraniyespor ile deplasman da oynayacağı maçın hazırlıklarını Erzurumspor Tesislerinde sürdüren mavi-beyazlılar güne düz koşu yaparak, 5-2 dar alanda pas çalışması ile başladı.

Play-Off iddiasını sürmek isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Cumartesi günü grubun güçlü ekiplerinden karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Altıparmak nezaretinde tamamladı. Futbolculara taktiksel çalışmada ağırlık veren Teknik Patron Altıparmak, Ümraniyespor maçının zorlu geçeceğini belirterek, "Biz sahaya çıkıp futbolumuzu centilmence oynayarak kazanmak istiyoruz. Hakemin bitiş düdüğüne kadar olan zaman dilimini çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah kazanarak hedeflediğimiz başarılı yola devam etmek istiyoruz." dedi.