Erzurumspor, hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto 1. Lig’de 29. Hafta da Ümraniyespor ile deplasman da oynayacağı maçın hazırlıklarını Erzurumspor Tesislerinde sürdüren mavi-beyazlılar güne düz koşu yaparak, 5-2 dar alanda pas çalışması ile başladı.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:39
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"3 sene sabredin"
Toplam 4
Yorum
tutkun61 Başkana güveniyoruz.Sorumluluğu fazla ama üstesinden gelecektir.Muharrem bey de iyi biriydi lakin şansızlık yanında oldu.Hayırlısı olsun.
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Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 21
Yorum
taner sadece futbol takımını değil özellikle bayanlar voleybol ve bayanlar basketbol takımını komple değiştirin. raimova hariç.
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Kafa Topu
Toplam 33
Yorum
kamikaze stajyerler için fotomaça gir ordan oyunlar bolumunden oyna
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