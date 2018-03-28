Süper Lig'i hedefleyen Altınordu, Giresun deplasmanında 3 oyuncusundan yoksun kalacak.
Süper Lig
'i hedefleyen Altınordu
, Giresun
deplasmanında 3 oyuncusundan yoksun kalacak. Kaleci Berke, sağ kanat Barış ve golcü Fatih, sakatlıkları nedeniyle yeşil-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.
Altınordu’da 3 eksik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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