Altınordu’da 3 eksik – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    ’da 3 eksik

    Altınordu’da 3 eksik

    'i hedefleyen , deplasmanında 3 oyuncusundan yoksun kalacak.

    'i hedefleyen , deplasmanında 3 oyuncusundan yoksun kalacak. Kaleci Berke, sağ kanat Barış ve golcü Fatih, sakatlıkları nedeniyle yeşil-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:05
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