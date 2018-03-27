Altınordu'da sakatlık sıkıntısı – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    'da sakatlık sıkıntısı

    <a href="/index/altinordu?id=e89874bc-5cec-4c0d-9054-339eb653e1db" class="" rel="tag">Altınordu</a>'da sakatlık sıkıntısı

    1'nci Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdüren 'ya 3 genç futbolcusundan kötü haber geldi.

    Geçen hafta kampına katılan sağ kanat Barış ve kaleci Berke kampta sakatlanarak 'e döndü. Antrenmanda Berke'nin sol el bileğinde ağrılar oluşurken, Barış'ın ise sağ kasığında çekme meydana geldi. Riske edilmeyerek ay-yıldızlı ekibin kadrosundan çıkarılan milli futbolcuların tedavilerine başlandı.

    Kırmızı-lacivertlilerde forvet Fatih ise idmanda sol ayak bileğini burkarak sakatlar kervanına katıldı. Yoğun tedavi uygulanan üç futbolcudan bileğinde ödem oluşan Fatih'in bu hafta deplasmanında forma giymesinin zor olduğu, Barış ve Berke'nin durumlarının önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi.

    'da kadrosunda yer alan sol bek Yusuf ise bugün Alanya'da Malta ile oynanacak U21 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçının ardından takıma katılacak.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:55
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