Altınordu'da sakatlık sıkıntısı
Spor Toto 1'nci Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altınordu'ya 3 genç futbolcusundan kötü haber geldi.
Geçen hafta Ümit Milli Takım kampına katılan sağ kanat Barış ve kaleci Berke kampta sakatlanarak İzmir'e döndü. Antrenmanda Berke'nin sol el bileğinde ağrılar oluşurken, Barış'ın ise sağ kasığında çekme meydana geldi. Riske edilmeyerek ay-yıldızlı ekibin kadrosundan çıkarılan milli futbolcuların tedavilerine başlandı.
Kırmızı-lacivertlilerde forvet Fatih ise idmanda sol ayak bileğini burkarak sakatlar kervanına katıldı. Yoğun tedavi uygulanan üç futbolcudan bileğinde ödem oluşan Fatih'in bu hafta Giresun deplasmanında forma giymesinin zor olduğu, Barış ve Berke'nin durumlarının önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi.
Altınordu'da Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan sol bek Yusuf ise bugün Alanya'da Malta ile oynanacak U21 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçının ardından takıma katılacak.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:55
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Kazanmaya gideceğiz!
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Takıma 4-5 gün izin verirsen biz bu maçı kazanamayız..adamlar üstümüze gelecek kesin ona göre defans yaptırma yine..ortasahada kitle gs yi.
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Kocaman'ın önceliği defans!
Toplam 3
Yorum
Fatih hocam lig bitiyor biz hala defans yapıyoz biz ne zaman hücum futbolu göreceğiz ?
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Galatasaray'ın korkulu rüyası
Toplam 4
Yorum
tutkun61 Size kendimizi hala tanıtamamışız anlaşılan .Neyse özgüven nasıl kırılır haftasonu ts den öğrenin..
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