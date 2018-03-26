Denizlispor'dan Ankaragücü'ne ret
Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü Ankaragücü'nü ağırlayacak Denizlispor, rakip yönetimden gelen taraftarlarına ayrılan bilet kontenjanını artırma talebini kabul etmedi.
Ligde, Süper Lig yarışında lider Çaykur Rizespor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada olan Başkent temsilcisinin taraftarları, kendileri için Denizli Atatürk Stadı'nın misafir tribününde ayrılan 750 bileti satışa çıkar çıkmaz tüketti. Sarı-lacivertli yönetim, Denizlispor yönetimine başvurarak kontenjanın yükseltilmesini talep etti.
Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren yeşil-siyahlılarda ek kontenjan talebini reddettiklerini belirten Başkan Mustafa Üstek, "Bizim için çok önemli bir kader maçına çıkıyoruz. Ankaragücü taraftarlarının ilgisini anlıyorum ancak bu önemli maçta bu isteklerini kabul edemiyoruz. Tam aksine stadımızı kendi taraftarlarımız doldursun, bizleri bu kritik maçta desteklesinler istiyoruz. Denizlispor taraftarını bu önemli günde yanımızda görmek istiyoruz" dedi.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:30
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Anlaşma tamam! 5 yıllık imza
Toplam 2
Yorum
bjk İyi güzel ancak 5 yıllık imza çok 3 yıl içinde iyi bir kaleci alırız ve yedeğe düşer zaten.
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Madem almadiniz sezon sonunda da almayin artik.. basta alsaydik Love dan daha iyi olurdu.. bundan sonra küçük takimlarin buyügü olur ancak
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Gençlerbirliği maçı biletlerine normal fiyat uygulaması
Toplam 1
Yorum
Doctor Stad dolmuyacak taraftarı küstürdünüz
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