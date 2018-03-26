Denizlispor'dan Ankaragücü'ne ret – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    'dan 'ne ret

    Denizlispor'dan Ankaragücü'ne ret

    1'inci Lig'de pazar günü 'nü ağırlayacak , rakip yönetimden gelen taraftarlarına ayrılan bilet kontenjanını artırma talebini kabul etmedi.

    Ligde, yarışında lider 'un 1 puan gerisinde ikinci sırada olan Başkent temsilcisinin taraftarları, kendileri için Atatürk Stadı'nın misafir tribününde ayrılan 750 bileti satışa çıkar çıkmaz tüketti. Sarı-lacivertli yönetim, yönetimine başvurarak kontenjanın yükseltilmesini talep etti.

    Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren yeşil-siyahlılarda ek kontenjan talebini reddettiklerini belirten Başkan Mustafa Üstek, "Bizim için çok önemli bir kader maçına çıkıyoruz. taraftarlarının ilgisini anlıyorum ancak bu önemli maçta bu isteklerini kabul edemiyoruz. Tam aksine stadımızı kendi taraftarlarımız doldursun, bizleri bu kritik maçta desteklesinler istiyoruz. Denizlispor taraftarını bu önemli günde yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:30
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