Manisaspor'a destek yağıyor
SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma yarışında erken havlu atan, ağır borç yüküyle uçurumun kenarında olan Grandmedical Manisaspor, kentten destek almaya başladı.
Pazarcılar Odası'nın zor durumdaki takımın haftalık sebze ve meyve ihtiyacını karşılama kararı almasının ardından Yunusemre Belediyesi ve Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği de Manisaspor'un yanında olacak. Yunusemre Belediyesi, bu sezon maçlara gitmekte sorun yaşayan altyapının ulaşım ve konaklama masraflarını karşılayacak.
Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, "Manisaspor, Türk futboluna önemli değerler kazandırmış, şehrimizin en büyük marka değeridir. Manisaspor'un yok olmasına asla gönlümüz razı olamaz. Bu konuda her kesimin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Ümit ederim ki diğer kurumlardan da bunun devamı gelir ve Manisaspor özlediğimiz, hak ettiği eski günlerine kavuşur" dedi.
Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden de kentteki esnaflardan bağış toplanması noktasında yardım istenecek.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:46
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Yok böyle bir kazanç! Tarık Çamdal...
Toplam 1
Yorum
N0_Name ilk 11'de 5 yabancı olacak diye sınırlama geldiği sezon alındı. Sınırlama devam etseydi daha nice Tarık'lara 5-10 milyon euro verilirdi.
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"Benim bambaşka hayallerim var"
Toplam 11
Yorum
akide evet başkana kibarca git demek uygundur ancak aykut için çok daha anlamlı şeyler söylenebilir
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Mustafa ve Kamil sevinci
Toplam 1
Yorum
TOR_61 Kamil Ahmet sol bek oynamalı
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