Hisarcıklıoğlu’ndan OSB’ye G. Manisaspor çağrısı
G. Manisaspor Kulüp Başkanı Gökay Budak, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası işbirliğiyle düzenlenen 'İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katılmak üzere Manisa'ya gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda iki dönem yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan aynı zamanda TOBB Delegesi olan Budak, toplantının ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
G. Manisaspor'un gündeme geldiği görüşmede konuşan Hisarcıklıoğlu, G. Manisaspor'un mevcut durumundan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi. G. Manisaspor için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, OSB'ye de seslenerek, "Manisaspor Manisa'nın ve OSB'nin en büyük markasıdır. Manisaspor olmazsa şehrin ve OSB'nin de reklamı olmaz. Manisaspor için gerekli adımların biran önce atılması gerekmektedir. Bizde üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız" dedi.
Kulüp Başkanı Budak da düşünceleri nedeniyle TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerini sundu. Şehrin ve OSB'nin destekleriyle camianın yeniden ayağa kalkacağına inandığını belirten Budak, "Yaptığınız güzel ve olumlu çağrı umarım karşılığını bulacaktır. Manisa, şehrin en büyük markasına sahip çıkacaktır. Bu umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik. Sizlerin de desteğiyle kulübümüz arzulanan eski günlerine dönecektir" şeklinde konuştu.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:35
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Alex'in ilk ziyareti oraya oldu!
Toplam 2
Yorum
FB ŞU ADAMI ŞUAN KADROYA KOYSAN ORTA SAHA ŞAHA KALKAR AZİZ VE AYKUT TOPALLA OYNAMAK NASIL BİR DUYGU ANLIYORUZ BIKTIK ARTIK TAKIM BİTİK
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Alex taktikle geldi! Derbi öncesi...
Toplam 2
Yorum
tak tik taktik kocun taktiği taraftarı azize ve aykuta karşı macda protesto ettirmek takimin moralini düşürmek fenerin yenilmesini saglamak
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"F.Bahçe derbiyi kaybederse Yıldırım..."
Toplam 4
Yorum
DEKA FENERBAHÇE OLURDA BU MAÇI KAYBEDERSE NE KOCAMAN NEDE YILDIRIM BU KULÜPTE KALACAK BİR KREDİLERİ OLMAZ
Hisarcıklıoğlu’ndan OSB’ye G. Manisaspor çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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