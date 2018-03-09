Ertelenen maçta Ankaragücü galip geldi – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Ertelenen maçta Ankaragücü galip geldi

    Ertelenen maçta Ankaragücü galip geldi

    1. Lig'in 26. haftasında dün akşam elektrik kesintisinden dolayı bugüne ertelenen mücadelede sahasında 'u 2-1 mağlup etti.

    Maçtan dakikalar
    9. dakikada stat aydınlatma sisteminde arıza oldu ve bazı bölümlerin elektrikleri kesildi. Karşılaşmanın hakemi Bülen Birincioğlu 6 dakika bekledikten sonra oyunu yeniden başlattı.
    29. dakikada Kenan'ın sağ kanttan ceza sahasına ortasında Mehmet Umut Nayır'ın kafa vuruşu yan direkten oyun alanına döndü.
    33. dakikada Kenan'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde olan Yusuf'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
    39. dakikada elektriklerin tamamen kesilmesinden dolayı Hakem Birincioğlu maçı tatil etti.

    Tatil edilen maç bugün oynandı
    Karşılaşmanın 39. dakikasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle ertelenen karşılaşma bugün aynı dakikadan başladı.
    51. dakikada Da Silva'nın kaptırdığı topu önünde bulan Mehmet Umut Nayır'ın ceza sahası dışından plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
    61. dakikada sağ kanattan Oğuz Han Aynaoğlu'nun ortasında kaleci Korcan pozisyona önde yakalanınca top doğrudan filelere gitti. 2-1

    Stat: Ankara 19 Mayıs
    Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Kamil Çetin xx, Gökhan Barcın xx
    : Korcan Çelikay xx, Erdem Özgenç xx, Sedat Ağçay xx (Gençer Cansev dk. 85 ?), Alihan Kubalas xx, Abdülkadir Kayalı xx, Kenan Özer xx (Ferhat Kiraz dk. 90+1 ?), Mehmet Sak xx, Enes Kubat xx (İlhan Parlak dk. 76 xx), Mehmet Umut Nayır xx, Arif Morkaya xx, Yusuf Abdioğlu xx
    : Hayrullah Mert Akyüz xx, Emre Can Coşkun xx, Gökhan Süzen xx, Yakup Demir xx, Berkan Yıldırım xx, Oğuz Han Aynaoğlu xx ( Abdulaziz Solmaz dk. 78 xx), Tevfik Altındağ xx, Mustafa Sevgi xx (Bilal Yener Arıca dk. 84 ?), Renan Da Silva xx (Uche Kalu dk. 72 xx), Ronei Reis xx, Magaye Nelson xx
    Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 33), Mehmet Umut Nayır (dk. 51) (Ankaragücü), Oğuzhan Aynaoğlu (dk. 61) (Adanaspor)
    Sarı Kartlar: Kenan Özer, Mahmut Akan, İlhan Parlak, Yusu Abdioğlu (Ankaragücü), Magaye Nelson, Bekir Yılmaz (Adanaspor)
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:54
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