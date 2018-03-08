8 hafta kala ligden düştü!
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Gaziantepspor'un bitime 8 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantepspor'u 5-1 yendi.
Ligin 4 puanla son sırasında yer alan Gaziantepspor, bitime 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. Gaziantepspor, 26. hafta sonunda 31'er puanla 15. sırada bulunan Adana Demirspor ve 16. sırada yer alan Eskişehirspor'un 27 puan gerisine düştü.
Çaykur Rizespor taraftarları, müsabaka sonunda Gaziantepspor takımını tribünlere çağırarak alkışladı.Maçtan dakikalar
10. dakikada Turgut Doğan'ın kullandığı serbest atışta topla buluşan Lincoln Henrique, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
16. dakikada Turgut Doğan'ın ortasında ceza sahası içinde Robin'in şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
32. dakikada Özgür'ün pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Oğulcan, topu filelerle buluşturdu. 2-0
47.dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Erdal Ahmet topu ağlara yolladı. 2-1
71. dakikada Lincoln Henrique'nin ceza sahası dışından sert şutunda top filelere gitti. 3-1
74. dakikada Vedat Muriç'in ortasında ceza sahası içinde Samudio'nun şutu ağlarla buluştu. 4-1
86. dakikada son çizgiye inen Furkan'ın ortasında ceza sahası içinde Lincoln Henrique, topu filelere gönderdi. 5-1
ANTEPLİ TARAFTARLAR DEPLASMANDA
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- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:15
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
sat sat sat 20 mılyon verdıyseler durma sat yerıne 1 santrafor 1 orta saha 1 de adam akıllı sol bek alırsın
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Veli, Tolgay'ın yerine müthiş bir adam olur.Belki süper değil ama zor zamanlarda yüreğiyle oynayan biri. Lütfen bunu da dikkate alalım.
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
gsgs satmak istemesekte 20 mil Gs için iyi para 2.5 milyona geldi değerini buldu tşk edip yeni gomislere yelken açmak lazım
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