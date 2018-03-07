Menemen Hatay’a bilendi – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Menemen Hatay’a bilendi

    Menemen Hatay’a bilendi
    TFF 2'nci Lig 'ta evinde Keçiörengücü ile uzatmadab ulduğu golle 2-2 berabere kalan lider Menemen Bld. pazar günü deplasmanda takipçisi Hatayspor'la oynayacağı kritik maça odaklandı. Sarı-lacivertlilerde sakat olan Kerem ve Ardahan'ın tedavisi sürüyor.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:48
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