Diyadin’le coştu bir kere – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Diyadin’le coştu bir kere

    Diyadin’le coştu bir kere

    Giresun, Gazişehir’den sonra ateş hattındaki Manisa’ya da 4 gol attı. Çotanak, ’le ikide iki yaparken, Tarzan’da teknik direktör istifa etti

    SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Manisa, playoff hesapları yapan Giresun'a evinde 4-0 yenilerek umudunu azalttı. Çotanak 22'de Dimitriadis'le öne geçerken, İlkay 24'te kendi ağlarını havalandırdı. Yeşil-beyazlılar 70'te Almeida ve 90+1'de Dodo ile farka gitti. ekibi 'in 4 gollü Gazişehir zaferiyle geri dönüşünün ardından ikide iki yaparken, Tarzan'da , maçın ardından istifa etti.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:29
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