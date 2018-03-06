Ya zafer ya zafer
Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, bugünkü Elazığspor maçından 3 puan almaları gerektiğini belirtip, “Ligde kalmak için kazanmamız gerekiyor” dedi
Taraftara destek çağrısı
"Zaten ligin boyu kısaldıkça hem stres, hem de heyecan oldukça üst seviyeye çıkıyor. Bunun için 3 puana kilitlendik. Rakibimiz deplasmanlarda bu ligin en başarı takımlarından biri. Ligde kalma konusunda kazanmamız gereken bir maç. Puan kaybına tahammülümüz yok." Durmuş ayrıca taraftardan destek istedi.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 00:25
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 3
Yorum
fbcan o kadar dikine oynama çocuk dedik dinlemedin
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Volkanı oynatmayacaksan kameniyide oynatma. Alt yapıdan bir kaleci görmek istiyoruz.
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Aykut hoca senin bu kaprislerin egon Fenerbahçe ye zarar veriyor. Sen sanki hiç hata yapmıyormusun.
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