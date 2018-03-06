Ya zafer ya zafer

Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, bugünkü Elazığspor maçından 3 puan almaları gerektiğini belirtip, “Ligde kalmak için kazanmamız gerekiyor” dedi

Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, bugün sahalarında oynayacakları Elazığspor maçında 3 puana kilitlendiklerini söyledi. Durmuş, ligin en az gol atan takımı olduklarını ancak bunu aşmak için çalıştıklarını belirtti. Gol yollarında biraz sıkıntılı olduklarını aktaran Durmuş, "Bu sorunu aşmak için çalışıyoruz. Bu şansızlık bitince önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını aktaran Durmuş, şöyle devam etti.



Taraftara destek çağrısı

"Zaten ligin boyu kısaldıkça hem stres, hem de heyecan oldukça üst seviyeye çıkıyor. Bunun için 3 puana kilitlendik. Rakibimiz deplasmanlarda bu ligin en başarı takımlarından biri. Ligde kalma konusunda kazanmamız gereken bir maç. Puan kaybına tahammülümüz yok." Durmuş ayrıca taraftardan destek istedi.



