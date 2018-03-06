"Gaziantepspor maçını hafife alma lüksümüz yok"

Bakır, yaptığı açıklamada geçen hafta deplasmanda Samsunspor maçında iki puan kaybettiklerini ifade ederek şampiyonluk yarışında takım sayısının arttığını belirtti. Ligde hiçbir maçın hafife alınamayacağına işaret eden Bakır, "Hiç beklenmedik kayıplar yaşanıyor ve yarış her geçen hafta zorlaşıyor. Şampiyonluk, play-off, kümede kalma mücadelesi için ligde ez az 15 takım hedef peşinde koşuyor. Her maç sürprizlere gebe. İlk yarıda Gaziantepspor deplasmanında iki puan kaybetmiştik. Gaziantepspor'un genç oyuncuları yürekleri ile mücadele ediyor. Kesinlikle hafife alma lüksümüz yok." diye konuştu.

Bakır, şampiyonluk yarışında puan farkının çok az olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Amacımız kazanıp Boluspor maçı öncesinde biraz olsun rahat nefes almak. Son iki haftada kaybettiğimiz dört puan çok önemli. Bu maçta yaşanacak puan kaybının telafisi ve açıklaması zor. Bu nedenle bu işin bilinciyle hareket ediyoruz. Taraftarlarımız da bu bilinçle bizi yalnız bırakmasın. Hafta içi maç oynamak zor ama onların bu zorlukta takımlarının yanında olacağına inanıyoruz. Çünkü bizim hedefimiz yeniden Süper Lig'e dönmek ve bunu birlikte başaracağız."

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta maçları öncesi Çaykur Rizespor 46 puanla lider, Gaziantepspor ise 4 puanla son sırada bulunuyor.