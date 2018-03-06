"Gaziantepspor maçını hafife alma lüksümüz yok" – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    " maçını hafife alma lüksümüz yok"

    "Gaziantepspor maçını hafife alma lüksümüz yok"

    1. Lig'de yarın 'u konuk edecek 'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, rakiplerinin genç oyuncularının yürekleriyle mücadele ettiğini, maçı kesinlikle hafife almadıklarını söyledi.

    Bakır, yaptığı açıklamada geçen hafta deplasmanda Samsunspor maçında iki puan kaybettiklerini ifade ederek şampiyonluk yarışında takım sayısının arttığını belirtti. Ligde hiçbir maçın hafife alınamayacağına işaret eden Bakır, "Hiç beklenmedik kayıplar yaşanıyor ve yarış her geçen hafta zorlaşıyor. Şampiyonluk, play-off, kümede kalma mücadelesi için ligde ez az 15 takım hedef peşinde koşuyor. Her maç sürprizlere gebe. İlk yarıda deplasmanında iki puan kaybetmiştik. Gaziantepspor'un genç oyuncuları yürekleri ile mücadele ediyor. Kesinlikle hafife alma lüksümüz yok." diye konuştu.

    Bakır, şampiyonluk yarışında puan farkının çok az olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

    "Amacımız kazanıp Boluspor maçı öncesinde biraz olsun rahat nefes almak. Son iki haftada kaybettiğimiz dört puan çok önemli. Bu maçta yaşanacak puan kaybının telafisi ve açıklaması zor. Bu nedenle bu işin bilinciyle hareket ediyoruz. Taraftarlarımız da bu bilinçle bizi yalnız bırakmasın. Hafta içi maç oynamak zor ama onların bu zorlukta takımlarının yanında olacağına inanıyoruz. Çünkü bizim hedefimiz yeniden Süper Lig'e dönmek ve bunu birlikte başaracağız."

    1. Lig'de 26. hafta maçları öncesi 46 puanla lider, Gaziantepspor ise 4 puanla son sırada bulunuyor.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:00
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