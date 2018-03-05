Samsunspor 3 puana kilitlendi

Zeren, ligin en az gol atan takımı olduklarını ancak bunu aşmak için çalıştıklarını belirtti. Gol yollarında biraz sıkıntılı olduklarını aktaran Zeren, "Bu sıkıntı sezon başından itibaren var. Tabii sorunu aşmak için her maçta farklı metotlar deniyoruz ama başarılı olamıyoruz. Yeni teknik direktörümüz Besim Durmuş da bu sorunun çözümü için idmanda sürekli çalışıyor. Ben bu şansızlığın biteceğine ve önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını aktaran Zeren, şöyle devam etti.

"Zaten ligin boyu kısaldıkça hem stres, hem de heyecan oldukça üst seviyeye çıkıyor. Tetiş Yapı Elazığspor maçından alınacak 3 puan bizi ligde ciddi anlamda rahatlatacak. Bunun için 3 puana kilitlendik. Rakibimiz deplasmanlarda bu ligin en başarı takımlarından biri. Zannediyorum birkaç karşılaşma hariç deplasmanda oynadığı maçların çoğunu kazandı. Ayrıca son haftalarda ciddi bir yükselişe geçti. Ama bizim de ligde kalma konusunda kazanmamız gereken bir maç. Puan kaybına tahammülümüz olmadığı bir maç oynayacağız."

Zeren, desteğe ihtiyaç duyduklarına işaret ederek, Tetiş Yapı Elazığspor maçından taraftarın takıma sahip çıkmasını istediklerini sözlerine ekledi.