Altınordu, Spor Toto Süper Lig'i istiyor – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Altınordu, Süper Lig'i istiyor

    Altınordu, Spor Toto Süper Lig'i istiyor

    1'nci Lig'de evinde aldığı 5-1'lik yenilgisinin ardından deplasmanda 'u 3-1 mağlup ederek yeniden Play-Off potasına giren Altınordu'da teknik direktör , takımının Spor Toto Süper Lig inancıyla galip geldiğini söyledi.

    " yenilgisinden sonra ayağa kalkmamız gerekiyordu" diyen Eroğlu, "Adana'da ilk yarıda farkı artırabilirdik. İkinci yarının ilk 10 dakikasında bocaladık ve bu noktada skor 2-1 gibi tehlikeli bir duruma geldi. Daha sonra kendine inanan ve ne yaptığını bilen oyuncularımız maça ağırlığını koydu. Bu sonuç Süper Lig'i ne kadar istediğimizi gösterdi" şeklinde konuştu.

    Süper Lig'e direkt yükselecek ikinci sıradaki takım Ümraniyespor'un 5 puan gerisinde yer alan 39 puanlı İzmir ekibi, Ankaragücü, ve Gaziantepspor'un ardından 'u da yenerek üst üste 4'üncü deplasman galibiyetini aldı. Dış saha puan tablosunda zirveyi kaptırmayan Altınordu, perşembe günü evinde kendisiyle aynı puandaki İstanbulspor'la puan mücadelesi verecek.

    Kırmızı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında İstanbul'da 2-0 yenildiği rakibini mağlup ederek iç saha karnesini düzeltmeyi hedefliyor. Stoper Recep'in cezasının sona erdiği Altınordu'da Uğur'un cezası devam ederken, Oğulcan'ın tedavisi sürüyor.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:14
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