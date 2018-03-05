Manisaspor'un konuğu Giresunspor
SPOR Toto 1'inci Lig'de hafta sonu mesaisinde Denizlispor'la kalecisi Göktuğ'un son dakikada attığı golle deplasmanda 2-2 berabere kalan düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor, yarın Play-Off hesapları yapan Akın Çorap Giresunspor'u konuk edecek.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Burak Şeker'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Hikmet ve Mehmet Enes'in maçta oynama ihtimalı düşük.
Karşılaşmanın bilet fiyatları Tarık Almış VIP tribünü 8, 1965 kapalı ve misafir tribünü 3 TL olarak belirlendi.
Her maça final gözüyle baktıklarını belirten Manisaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Biz elimizdeki genç futbolcularla en iyiyi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşayan kulübüz. Ancak onur mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Giresunspor karşısında da futbolcularım galibiyet için gereken çabayı gösterecek" dedi.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:09
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Bu maç mest eder
Toplam 9
Yorum
pathfinder07 Bana göre Lens yerine Mustafa Pektemek oynasın. Birde defans Medel Tosic olsun.
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Caner Erkin'e büyük şok!
Toplam 1
Yorum
etmemiş sana mı inanalım yoksa canlı görüntülere mi? İyice saçmaladı artık bu kafa hala eskilerde
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Fenerbahçe, geri dönemiyor
Toplam 1
Yorum
bjk ne dönemiyor fener gep geri gidiyor))
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