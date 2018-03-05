Manisaspor'un konuğu Giresunspor

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Burak Şeker'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Hikmet ve Mehmet Enes'in maçta oynama ihtimalı düşük.



Karşılaşmanın bilet fiyatları Tarık Almış VIP tribünü 8, 1965 kapalı ve misafir tribünü 3 TL olarak belirlendi.



Her maça final gözüyle baktıklarını belirten Manisaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Biz elimizdeki genç futbolcularla en iyiyi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşayan kulübüz. Ancak onur mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Giresunspor karşısında da futbolcularım galibiyet için gereken çabayı gösterecek" dedi.