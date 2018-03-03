Tekke eski takımına karşı – Fotomaç – 03 Mart 2018
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HEPSİ
    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Tekke eski takımına karşı

    Tekke eski takımına karşı
    DÜŞME potasındaki ve 'nın bugün 13.00'teki karşılaşması için ayrı bir önem taşıyor. Denizli'nin başında 3'te 3 yapan genç çalıştırıcı, sezon başında görev yaptığı eski takımına karşı sahaya çıkacağı maçta çıkışı sürdürme peşinde olacak.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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