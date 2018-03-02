Michel’e tutanak tutuldu – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Michel’e tutanak tutuldu

    Michel’e tutanak tutuldu
    Demir maçının hazırlıklarını sürdüren 'de, şoku yaşanıyor. Felix Michel'in dün izin almadan ülkesi 'e kaçtığı belirtildi. Bunun üzerine noter huzurunda tutanak tutturan yönetimin 23 yaşındaki stopere dava açmak için çalışmalara başladığı gelen haberler arasında.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:02
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