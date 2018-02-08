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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Demir’in ‘Uğur’u

    Demir’in ‘Uğur’u

    , teknik direktörlük koltuğunu 3. kez ’a emanet etti 1.5 yıllık imza atan deneyimli çalıştırıcı, “Kendimi yuvamda hissediyorum” dedi

    Ada na Demirspor'da Timuçin Beyazıt'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Uğur getirildi. 3. kez göreve gelen Uğur, takımın Gaziantepspor ile oynayacağı mücadelede takımın başında olacak. Tekrar 'da olduğu için mutluluğunu dile getiren Mustafa Uğur, " bizim için de çok farklı bir takımdır ve kendimizi yuvamızda hissediyoruz" dedi. Takımı bulunduğu yerden üst sıralara çıkarmak için gayret edeceklerini söyleyen deneyimli hoca, mavi-lacivertli takımda toplam 43 maça çıktı. Bu maçlardan 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 defa da mağlubiyet aldı.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:06
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