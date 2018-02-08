Demir’in ‘Uğur’u
Adana Demirspor, teknik direktörlük koltuğunu 3. kez Mustafa Uğur’a emanet etti 1.5 yıllık imza atan deneyimli çalıştırıcı, “Kendimi yuvamda hissediyorum” dedi
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:06
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
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Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
Demir’in ‘Uğur’u haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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