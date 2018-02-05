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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    karalar bağladı

    <a href="/index/denizlispor?id=c65f589d-5936-43c7-8b30-3f4226b50836" class="" rel="tag">Denizlispor</a> karalar bağladı

    Spor Toto 1. Lig'de düşme-kalma yarışındaki en yakın rakibi 'a sahasında 2-0 yenilen , karalar bağladı.

    Ligde devre arasında transfer yasağını kaldırıp Süper Lig patentli 8 önemli takviye yapmasına rağmen çıktığı 3 maçta yalnız 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan , en önemli rakibine de evinde mağlup olunca kurtuluş hattının 4 puan gerisine düştü. Son 10 haftadır düşme hattından sıyrılamayan yeşil-siyahlılarda taraftarların mücadelesi sonrası istifaya davet ettiği teknik direktör Reha Erginer, tepkiyi normal karşıladı.

    Kendileri açısından 7 puanlık bir mücadeleden yenilgiyle ayrıldıklarını belirten Erginer, "Beraberliği bile düşenmezken evimizde 2-0 mağlup olduk. Devre arası önemli takviyeler yaptık. Yönetim kendi üzerine düşeni yaptı. İki haftadır istediğimiz oyunu sahaya yansıtamıyoruz. bu ligde devam edecektir. Düşme sıkıntısı yaşamayacaktır ama bir an önce toparlanıp hem gerekli oyunu hem de skoru ortaya koyması gerekir. Taraftarın bizden beklentisi yüksek. Haklılar, sahada yapılan transferlerden sonra doğru oyun, iyi skor görmek istiyorlar" dedi.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:32
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