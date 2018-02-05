Denizlispor karalar bağladı
Spor Toto 1. Lig'de düşme-kalma yarışındaki en yakın rakibi Eskişehirspor'a sahasında 2-0 yenilen Denizlispor, karalar bağladı.
Ligde devre arasında transfer yasağını kaldırıp Süper Lig patentli 8 önemli takviye yapmasına rağmen çıktığı 3 maçta yalnız 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan Denizlispor, en önemli rakibine de evinde mağlup olunca kurtuluş hattının 4 puan gerisine düştü. Son 10 haftadır düşme hattından sıyrılamayan yeşil-siyahlılarda taraftarların Eskişehir mücadelesi sonrası istifaya davet ettiği teknik direktör Reha Erginer, tepkiyi normal karşıladı.
Kendileri açısından 7 puanlık bir mücadeleden yenilgiyle ayrıldıklarını belirten Erginer, "Beraberliği bile düşenmezken evimizde 2-0 mağlup olduk. Devre arası önemli takviyeler yaptık. Yönetim kendi üzerine düşeni yaptı. İki haftadır istediğimiz oyunu sahaya yansıtamıyoruz. Denizlispor bu ligde devam edecektir. Düşme sıkıntısı yaşamayacaktır ama bir an önce toparlanıp hem gerekli oyunu hem de skoru ortaya koyması gerekir. Taraftarın bizden beklentisi yüksek. Haklılar, sahada yapılan transferlerden sonra doğru oyun, iyi skor görmek istiyorlar" dedi.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:32
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Büyü bozuldu mu!
Toplam 7
Yorum
Aslan BÜYÜ FILAN NEDIR KALEDE DEFOLU MUSLERA KANATTA KOSAMIYAN TEK NESEF YASIN 10NUMARA FEGHOULI OLURSA SIVASDA IYI OLUNCA SONUC ORTADA
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Orkan Çınar 90+3'te direğe takıldı! Gözyaşları...
Toplam 6
Yorum
okan heyecandan gereğinden sert vurdu son dakika olur böyle şeyler
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1 numaralı kriz
Toplam 5
Yorum
Aslan CEPHEDEN GELENLERDE IYI AMA YANDAN GELEN SERT ORTALARDA REZALET VASAT FILAN DEGIL DEFOLU KÖTÜ KALECI BIZE MONDRAGON GIBI KALECI LAZIM
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