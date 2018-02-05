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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    1. Lig'de avantaj Ümraniyespor'da

    1. Lig'de avantaj Ümraniyespor'da

    Spor Toto 1. Lig'de 20. haftayı 41 puanla lider geçen Ümraniyespor'un istatistiklere göre Spor Toto 'e çıkma şansı yüksek.

    Ligde sezonun 20. haftasında lider Ümraniyespor, sahasında 'u 1-0 mağlup ederek, puanını 41'e çıkardı. Ligin son 14 sezonunda 40 ve üstü puana ilk ulaşan takımların büyük bölümünün 'e çıkması dikkati çekti.

    Türkiye'nin en üst seviye futbol ligine çıkma mücadelesi veren takımlardan, son 14 sezonda 40 ve üstü puanı ilk yakalayan 17 ekibin 14'ü sezon sonunda hedefine ulaştı.

    DOKUZ TAKIM ŞAMPİYON OLARAK ÇIKTI
    Ligde son olarak 2002-2003 sezonunda 40 puanı elde eden ilk takım olan Sivasspor, sezonu 4. sırada tamamlamış ve Süper Lig'e yükselememişti. Daha sonraki sezonlarda 40 puan barajını aşan 17 ekibin 9'u şampiyon olarak Süper Lig'e çıktı.

    Söz konusu bölümde 40 puan barajını ilk geçen 3 takım, sezon sonu ikinci oldu ve adını doğrudan Süper Lig'e yazdırdı. İki ekip ise play-off'larda mücadele ederek bir üst lige çıkma başarısı sergiledi.

    SON 14 SEZONDAKİ GÖRÜNÜM
    Spor Toto 1. Lig'in son 14 sezonunda 40 puan barajını ilk geçen takımlar ve sezon sonundaki konumları şöyle:

    Sezon 40 puan ve üstüne ilk ulaşan takımlar Sezon sonu konumu
    2003-2004 Sakaryaspor ve Manisaspor

    Sakaryaspor, sezonu şampiyon tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükseldi.

    Manisaspor, ligi 4. sırada kapattı.
    2004-2005 Sivasspor Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı.
    2005-2006 Bursaspor Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı.
    2006-2007 Gençlerbirliği Oftaş Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı.
    2007-2008 Antalyaspor Sezonu 2. sırada bitirerek doğrudan Süper Lig'e yükseldi.
    2008-2009 Manisaspor Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı.
    2009-2010 Kardemir Karabükspor Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı.
    2010-2011 Orduspor ve TKİ Tavşanlı Linyitspor

    Orduspor, play-off'tan Süper Lig'e yükseldi.

    TKİ , play-off yarı finalinde elendi.
    2011-2012 Elazığspor ve Kasımpaşa

    , sezonu 2. sırada tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükseldi.

    , play-off'tan çıktı.
    2012-2013 Kayseri Erciyesspor Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı.
    2013-2014 Ankaraspor Sezonu 4. sırada tamamladı. Play-off finalinde yenilerek, Süper Lig'e çıkamadı.
    2014-2015 Kayserispor Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı.
    2015-2016 Adanaspor Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı.
    2016-2017 Evkur Yeni Malatyaspor Sezonu 2. sırada bitirerek doğrudan Süper Lig'e yükseldi.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:13
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