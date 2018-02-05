1. Lig'de avantaj Ümraniyespor'da
Spor Toto 1. Lig'de 20. haftayı 41 puanla lider geçen Ümraniyespor'un istatistiklere göre Spor Toto Süper Lig'e çıkma şansı yüksek.
Ligde sezonun 20. haftasında lider Ümraniyespor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek, puanını 41'e çıkardı. Ligin son 14 sezonunda 40 ve üstü puana ilk ulaşan takımların büyük bölümünün Süper Lig'e çıkması dikkati çekti.
Türkiye'nin en üst seviye futbol ligine çıkma mücadelesi veren takımlardan, son 14 sezonda 40 ve üstü puanı ilk yakalayan 17 ekibin 14'ü sezon sonunda hedefine ulaştı.
DOKUZ TAKIM ŞAMPİYON OLARAK ÇIKTI
Ligde son olarak 2002-2003 sezonunda 40 puanı elde eden ilk takım olan Sivasspor, sezonu 4. sırada tamamlamış ve Süper Lig'e yükselememişti. Daha sonraki sezonlarda 40 puan barajını aşan 17 ekibin 9'u şampiyon olarak Süper Lig'e çıktı.
Söz konusu bölümde 40 puan barajını ilk geçen 3 takım, sezon sonu ikinci oldu ve adını doğrudan Süper Lig'e yazdırdı. İki ekip ise play-off'larda mücadele ederek bir üst lige çıkma başarısı sergiledi.
SON 14 SEZONDAKİ GÖRÜNÜM
Spor Toto 1. Lig'in son 14 sezonunda 40 puan barajını ilk geçen takımlar ve sezon sonundaki konumları şöyle:
|Sezon
|40 puan ve üstüne ilk ulaşan takımlar
|Sezon sonu konumu
|2003-2004
|Sakaryaspor ve Manisaspor
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Sakaryaspor, sezonu şampiyon tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükseldi.
Manisaspor, ligi 4. sırada kapattı.
|2004-2005
|Sivasspor
|Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı.
|2005-2006
|Bursaspor
|Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı.
|2006-2007
|Gençlerbirliği Oftaş
|Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı.
|2007-2008
|Antalyaspor
|Sezonu 2. sırada bitirerek doğrudan Süper Lig'e yükseldi.
|2008-2009
|Manisaspor
|Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı.
|2009-2010
|Kardemir Karabükspor
|Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı.
|2010-2011
|Orduspor ve TKİ Tavşanlı Linyitspor
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Orduspor, play-off'tan Süper Lig'e yükseldi.
TKİ Tavşanlı Linyitspor, play-off yarı finalinde elendi.
|2011-2012
|Elazığspor ve Kasımpaşa
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Elazığspor, sezonu 2. sırada tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükseldi.
Kasımpaşa, play-off'tan çıktı.
|2012-2013
|Kayseri Erciyesspor
|Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı.
|2013-2014
|Ankaraspor
|Sezonu 4. sırada tamamladı. Play-off finalinde yenilerek, Süper Lig'e çıkamadı.
|2014-2015
|Kayserispor
|Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı.
|2015-2016
|Adanaspor
|Sezonu şampiyon bitirerek doğrudan Süper Lig'e çıktı.
|2016-2017
|Evkur Yeni Malatyaspor
|Sezonu 2. sırada bitirerek doğrudan Süper Lig'e yükseldi.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:13
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