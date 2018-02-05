1. Lig'de avantaj Ümraniyespor'da

Ligde sezonun 20. haftasında lider Ümraniyespor, sahasında Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek, puanını 41'e çıkardı. Ligin son 14 sezonunda 40 ve üstü puana ilk ulaşan takımların büyük bölümünün Süper Lig'e çıkması dikkati çekti.

Türkiye'nin en üst seviye futbol ligine çıkma mücadelesi veren takımlardan, son 14 sezonda 40 ve üstü puanı ilk yakalayan 17 ekibin 14'ü sezon sonunda hedefine ulaştı.

DOKUZ TAKIM ŞAMPİYON OLARAK ÇIKTI

Ligde son olarak 2002-2003 sezonunda 40 puanı elde eden ilk takım olan Sivasspor, sezonu 4. sırada tamamlamış ve Süper Lig'e yükselememişti. Daha sonraki sezonlarda 40 puan barajını aşan 17 ekibin 9'u şampiyon olarak Süper Lig'e çıktı.

Söz konusu bölümde 40 puan barajını ilk geçen 3 takım, sezon sonu ikinci oldu ve adını doğrudan Süper Lig'e yazdırdı. İki ekip ise play-off'larda mücadele ederek bir üst lige çıkma başarısı sergiledi.

SON 14 SEZONDAKİ GÖRÜNÜM

Spor Toto 1. Lig'in son 14 sezonunda 40 puan barajını ilk geçen takımlar ve sezon sonundaki konumları şöyle: