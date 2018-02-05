CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    A. Demir kaçtı yakaladı

    A. Demir kaçtı Samsun yakaladı
    Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde gülen olmadı. 'in öne geçtiği karşılaşmada eşitliği sağladı ve müsabaka 1-1 tamamlandı. İlk yarısı golsüz geçilen maçın ikinci 45'inde heyecan vardı. 66. dakikada ortaladı. Tambe kafayla ağları havalandırdı. Samsunspor, 76'da Çağrı'yla karşılık verdi ve skoru eşitledi: 1-1.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    A. Demir kaçtı Samsun yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN