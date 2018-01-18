"Listemizi 24 saat içinde bildirmemiz gerekiyor"
Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu, yeni transferler ve takım hakkında değerlendirmelerde bulundu. Transfer yasakları hakkında konuşan Gökoğlu, "Transfer tahtası Cuma gününe kadar yatar yattığı taktirde de transfer ettiğimiz oyunculara imza attırırız ama Balıkesirspor maçına yetişir mi bilemiyorum. Yetişmez ise elimizde ki futbolcularda bu yükün altından kalkacaktır. Balıkesirspor maçına yetişmez ise diğer hafta oynayacağımız Çaykur Rizespor maçına büyük ihtimalle yetişir. Maçının oynanacağı saatin 24 saat öncesine kadar listenizi bildirmek zorundasınız şu an için yetiştirmemiz zor gözüküyor. 2 Şubat'a kadar da takım listemizi revize edebiliyoruz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü ile de dün görüştüm yardım edeceğini söyledi. Elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor bende inanıyorum. Bu sezonki bütçemiz deplasman masraflarımız yapılan ödemeler ve primler dahil genelde 11-12 milyon TL gibi bütçemiz var. Bu sezonun dışında geçmiş sezonlardan dışından Astafei'nin FIFA'da bir dosyası var. Tiago'ya bir senet verilmiş. Bu futbolcuların da dışında bir şey yok. Ödemeler yapıldığı zaman Adana Demirspor'un gelecek yıl iskeleti hazır. Takımımız da 7-8 tane gibi bir futbolcu topluluğu yeni aldığımız iki tane yabancı futbolcu da kalırsa bu sayı yükselecek ve genç oyuncularımız var tabiki gelecek sezon bu genç oyuncularımızdan da faydalanmak istiyoruz" diye konuştu.
Teknik direktörün raporu doğrultusunda yerli bir ön libero almayı planladıklarını belirten Gökoğlu, "Bunun dışında ise 2-3 oyucu ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Bu transferleri de gerçekleştirdikten sonra sezonun ikinci yarısına tüm gücümüzle daha iyi bir şekilde başlamak istiyoruz.
Takımımızdaki arkadaşlık şu anda çok iyi. Bu arkadaşlık düzeyini sezon başındaki kampta yakalasaydık ligde daha iyi yerlerde olurduk diye düşüyorum. Yollarımızı ayırdığımız oyuncuların tümüyle karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldık ve ilerleyen zamanlarda Adana Demirspor adına bir sıkıntı oluşturmayacak" şeklinde konuştu.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:15
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Pektemek tur demek
Toplam 2
Yorum
CELAL ADAMLAR BJK I YENMIS BASLIK PEKTEMEK TUR DEMEK BU KADAR YANLI OLMAYIN YAPMAYIN LTF
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"Sneijder'e Amerika ve Çin'den de teklif geldi"
Toplam 1
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CELAL ANTEP İ OSMANLIYI ESKISEHIRI YAPTIGI GIBI YAPAR
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Aykut Kocaman, Elmas'ı neden oynatmadı?
Toplam 3
Yorum
aykut baskımı :) istanbulsporla oynuyon 2-0 avantajın var ne baskısı lig maçındamı baskı olmuycak ama transfer olan yiğiti oynatıyor bundan olmaz
"Listemizi 24 saat içinde bildirmemiz gerekiyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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