Samsun tek yürek
Karadeniz temsilcisi, mali anlamda zor günler geçirirken, binlerce taraftar dün sokaklara döküldü. Futbolcular da kırmızı-beyazlılarla birlikte yürüdü
ŞEHİR AYAKLANDI!
Samsunspor camiasının önde gelen isimlerinin yanı sıra Karadeniz ekibinin futbolcuları Furkan Köse, Ahmet Cebe, Ercan Yazıcı, Halil İbrahim Pekşen ve Gökay İravul da taraftarlarla birlikte yürüyüşe katıldı.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:08
-
"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
-
Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
-
Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
Samsun tek yürek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.