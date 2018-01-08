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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    tek yürek

    Samsun tek yürek

    Karadeniz temsilcisi, mali anlamda zor günler geçirirken, binlerce taraftar dün sokaklara döküldü. Futbolcular da kırmızı-beyazlılarla birlikte yürüdü

    ZOR günler geçiren ve alacakları ödeyemedikleri için futbolcuları serbest kalmaya başlayan Samsun'da dün hareketli saatler vardı. Valiliğin başlattığı yardım kampanyasına rağmen kulübün krizi aşamamasına tepki gösteren binlerce taraftar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

    ŞEHİR AYAKLANDI!
    camiasının önde gelen isimlerinin yanı sıra Karadeniz ekibinin futbolcuları Furkan Köse, Ahmet Cebe, Ercan Yazıcı, Halil İbrahim Pekşen ve Gökay İravul da taraftarlarla birlikte yürüyüşe katıldı.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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