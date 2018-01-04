 Adanaspor'un hazırlık maçları programı belli oldu – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    'un hazırlık maçları programı belli oldu

    Adanaspor'un hazırlık maçları programı belli oldu

    1. Lig temsilcilerinden , ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da toplanırken, hazırlık maçı programı da belli oldu.

    Programa göre 6 Ocak Cumartesi günü 1.Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile Papillon Ayscha Sports Center'da karşılaşacak olan turuncu-beyazlı takım, 12 Ocak Cuma günü ise Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile Kamelya Collection Exlusive Hotels'de oynayacağı ikinci maçın ardından hazırlık maçlarını noktalayacak. İki maçında başlangıç saati 17.00 olarak belirlendi.

    14 Ocak Pazar günü kamp çalışmalarını sonlandıracak olan ekip, 15 Ocak Pazartesi günü Adana'da toplanarak ligin ikinci yarısının ilk karşılaşması olan Denizlispor maçının hazırlıklarına start verecek.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:28
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