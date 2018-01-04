Adanaspor'un hazırlık maçları programı belli oldu
TFF 1. Lig temsilcilerinden Adanaspor, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da toplanırken, hazırlık maçı programı da belli oldu.
14 Ocak Pazar günü kamp çalışmalarını sonlandıracak olan ekip, 15 Ocak Pazartesi günü Adana'da toplanarak ligin ikinci yarısının ilk karşılaşması olan Denizlispor maçının hazırlıklarına start verecek.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:28
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Volkan Şen bombası
Toplam 23
Yorum
Madem bu kadar transfer yapacaktık niye Fatih Terim'i getirdik? Rodri-Yasin-Feghouli'yi bi kullan önce, kanat kıtlığı mı var anlamadım.
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15 dakika görüşebilir miyiz!
Toplam 7
Yorum
N0_Name Belhanda'dan beklentilerimiz çok. Bir kısmını karşılayabildi şimdiye kadar. Umarım Terim yönetiminde daha iyi bir Belhanda izleriz
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VİDEO VAR HATA YOK
Toplam 9
Yorum
Yorumcu Daha kötü olur. Video dan izleyerek taraf tutacaklar artık. Yorumcuların çoğu taraf olacak ve bahane kalmayacak. Millet futboldan soğuyacak.
Adanaspor'un hazırlık maçları programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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