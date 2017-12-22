Şampiyonluk yakın

Sezonun ilk yarısını Gaziantep zaferiyle kapatmak isteyen Giresunspor’da başkan Mustafa Bozbağ, “Görev yaptığım sürede 41 yıllık hayalin peşinde koşacağız. Süper Lig Giresunspor’a çok yakın” dedi

TFF 1. Lig'in 17. haftasında bugün sahasında Gaziantepspor'u ağırlayacak olan Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, Süper Lig'e yükseleceklerini ve bu başarıya ulaşma adına da tüm Giresunluları yanlarında görmek istediklerini söyledi. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu belirten Bozbağ, "Görev yaptığım sürede 41 yıllık Süper Lig hayalinin peşinde koşmaya devam edeceğiz. İnşallah Allah bana bu başarıyı nasip eder. Süper Lig, Giresunspor'a çok yakın" ifadelerine yer verdi. Sezonun ilk yarısını Gaziantep zaferiyle tamamlamak istediklerini söyleyen Bozbağ, "Hedefimiz kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız bu maçı kazanarak, devre arasına galibiyetle girmek. Bunu başaracak güce ve kadroya sahibiz" diyerek sözlerini noktaladı.