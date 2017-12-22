Şampiyonluk yakın
Sezonun ilk yarısını Gaziantep zaferiyle kapatmak isteyen Giresunspor’da başkan Mustafa Bozbağ, “Görev yaptığım sürede 41 yıllık hayalin peşinde koşacağız. Süper Lig Giresunspor’a çok yakın” dedi
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:21
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Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Toplam 4
Yorum
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Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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